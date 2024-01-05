В солнечногорском микрорайоне Выстрел планируют восстановить отопление к утру 6 января

Правительство Московской области, "Россети" и "Мособлэнерго" работают в усиленном режиме

ТАСС, 5 января. Отопление в домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске планируется полностью восстановить к утру 6 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сегодня я выехал в микрорайон Выстрел. Здесь у нас заниженная температура на ведомственной котельной, которая пока принадлежит Министерству обороны. Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19:00 мск будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло. Ситуация в области связана с устойчивыми морозами, прерыванием электроэнергии. Очень много людей выехало за город для празднования Нового года. При этом большинство дачных домов подключены по третьей категории надежности, рассчитаны на пребывание в них до 24 часов. Сейчас правительство Московской области, "Россети" и "Мособлэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстанавливать прерывания электроэнергии, связанные с перегрузками, которые сейчас происходят", - привели в тексте слова министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.

В пресс-службе добавили, что ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева микрорайон Выстрел включили в госпрограмму по капремонту теплосетей, износ которых составлял 90%. В результате в микрорайоне заменили аварийный участок протяженностью почти 400 м. Кроме того, за счет средств местного бюджета обновляют участок сетей тепло- и водоснабжения протяженностью 350 м. Еще почти 12 км планируют заменить в 2024 году.

В материале отмечается, что в связи с установившимися аномально низкими температурами в Московской области приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса. Городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков сообщал, что на котельной в микрорайоне Выстрел произошли технические неполадки. В результате у жителей наблюдаются перебои в подаче тепла и горячего водоснабжения.