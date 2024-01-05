В Подольске полностью запустили котельную

Началась подача тепла в ЦТП

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Котел на котельной "КСПЗ" в Подольске в Московской области запущен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Начата подача тепла в ЦТП (центральный тепловой пункт). Поэтапно запускаем тепло в квартиры. Параллельно мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления. Уже в ближайшее время начнется выдача обогревателей и пледов тем, кто в этом нуждается в первую очередь", - написал он.

Артамонов также отметил, что начала работу полевая кухня на Октябрьской площади.

"Наш штаб продолжает свою работу. Все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий отключения подачи тепла", - добавил глава городского округа.