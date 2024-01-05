На 76-м км МКАД столкнулись четыре машины

Авария произошла в районе Химкинского моста

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дорожная авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 76-го км МКАД в районе Химкинского моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Химкинского моста) столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Северо-Восточной хорды (СВХ) затруднено, недоступны 3 полосы из 6.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что произошло два ДТП, в которых столкнулись по две машины. "Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что движение транспорта на внешней стороне 76-го км МКАД восстановили после ДТП.