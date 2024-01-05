Из Театра Луны в Москве эвакуировали около 360 зрителей

Из-за морозов в здании лопнули трубы отопления

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около 360 зрителей эвакуировали из Театра Луны в центре Москвы из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в оперативных службах.

"В Театре Луны на Малой Ордынке из-за морозов лопнули трубы отопления. В результате были прерваны спектакли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. Специалисты занимаются устранением последствий. Ущерб устанавливается.

Вечером в пятницу в Театре Луны на большой сцене давали спектакль «Щелкунчик. Императорский русский балет», «Антракт» — на малой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, «никто не пострадал — ни персонал театра, ни зрители, все службы театра сработали оперативно».

На вопрос о дальнейшей работе театра собеседница агентства пока затруднилась ответить, но сообщила, что зрители, которые сегодня пришли в театр, могут вернуть деньги за билеты либо посетить другой спектакль. «Зрителям мы предоставим в любом случае либо возврат билетов, либо мы предоставим им альтернативу», — отметила она.