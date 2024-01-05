В Ярославской области задерживаются восемь поездов

Это связано с техническими причинами, сообщили в Северной железной дороге

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Восемь пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой по состоянию на 20:50 пассажирские поезда №16 Москва - Архангельск на 3 часа 09 минут, №70 Москва - Чита на 3 часа, №376 Москва - Воркута на 2 часа 40 минут, №936 Москва - Котлас на 2 часа, №716 Москва - Кострома на 2 часа 16 минут, №295 Котлас - Москва на 2 часа 11 минут, №934 Москва - Великий Устюг на 42 минуты, №108 Москва - Вологда на 41 минуту", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также задерживаются пригородные поезда "Ярославль-Главный - Александров" - на 2 часа, "Александров - Ярославль-Главный" - на 1,5 часа. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее СЖД сообщала, что три пассажирских поезда в Ярославской области задерживаются более чем на 2 часа по техническим причинам, еще несколько поездов следуют с задержкой до 50 минут.

На этой неделе в Ярославской области установилась аномально холодная погода. По данным Ярославского Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в ночные и утренние часы на территории региона ожидается до минус 35 градусов.