В Запорожской области в результате обстрела один человек получил ранения

Его госпитализировали

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Один мирный житель пострадал в результате обстрела Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 17:30 село Инженерное Пологовского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <...> Осколочные ранения головы и грудной клетки получил мужчина 1948 г. р.", - сказано в сообщении. Пострадавший был доставлен в городскую больницу города Бердянска.

По информации оперативных служб, повреждены линия электропередачи и частный дом на улице Центральной.