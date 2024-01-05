В Петербурге избрали меру пресечения участникам драки со смертельным исходом

Обвиняемым, в частности, запретили выходить из дома в ночное время и общаться с фигурантами по делу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Суд Петербурга избрал меру пресечения участникам новогодней драки со смертельным исходом в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петра Топала, Николая Яковенко, Никиты Иванова, Павла Короткова, и несовершеннолетнего Данилы Ларина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство). Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав всем запрет определенных действий по 2 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь обвиняемым запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22:00 до 06:00 часов, общаться с участниками по делу, использовать интернет, посещать культурно-массовые мероприятия.

Следствием было установлено, что не позднее 07 часов 40 минут 1 января обвиняемые в одном из домов на улице Пограничника Гарькавого в ходе ссоры затеяли массовую драку, в ходе которой пострадали двое мужчин.

Фигуранты были задержаны 4 января в этот же день им было предъявлено обвинение. Вину они признали.

Кроме того, в местных СМИ появилась информация, что пострадавшими оказались отец и сын, они попросили соседей снизу сделать музыку тише, что и спровоцировало конфликт, после чего завязалась массовая драка в подъезде. В результате мужчин госпитализировали. У молодого человека были диагностированы ушибы, а его отец скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.