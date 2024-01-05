Число жертв пожара в больнице на севере Германии достигло пяти

Также известно о более чем 20 пострадавших

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Число жертв пожара в клинике германского города Ильцен (федеральная земля Нижняя Саксония) выросло до пяти. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее информации, умер один из пациентов клиники, который получил несовместимые с жизнью ожоги. Ранее поступала информация о четырех жертвах. Пострадали более 20 человек, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

В операции по тушению огня и спасению людей были задействованы около 140 сотрудников оперативных служб. 50 пациентов перевезли в другие лечебные учреждения.

Причина возгорания, которое произошло вечером в четверг на третьем этаже здания, пока не установлена.