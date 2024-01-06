В Театре Луны сообщили, что прорыв трубы отопления не отразится на расписании спектаклей

Зрителям прерванных показов обещают в ближайшее время вернуть деньги за билеты

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Театр Луны в Москве, где 5 января из-за прорыва трубы отопления эвакуировали зрителей, не меняет афишу предстоящих показов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии с расписанием", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что зрителям прерванных спектаклей деньги за билеты будут возвращены в полном объеме в ближайшее время.

Из-за прорыва трубы отопления в театре были прерваны спектакли, проходившие на основной и малой сценах. Никто не пострадал, частичное повреждение получили внутренние помещения театра.