6 января, 02:12
Серия землетрясений в Японии

Число жертв землетрясений в Японии достигло 100

AP Photo/ Hiro Komae
© AP Photo/ Hiro Komae

Не менее 464 человек получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, достигло 100. Об этом свидетельствуют данные японских региональных властей.

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Кроме того, по последним данным, не менее 464 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек.

В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива. 

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