В Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили около 30 домов

В Шебекинском городском округе пострадал человек

ТАСС, 6 января. Один человек пострадал, около 30 домов и автомобилей получили повреждения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе после работы системы ПВО от 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали восемь автомобилей. В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший - охранник одного из промышленных предприятий", - написал Гладков в Telegram-канале.

В Беловском сельском поселении разрушения зафиксировали в одном частном доме, повреждения получил один автомобиль, еще один частный дом - в поселке Октябрьский. В Шебекинском городском округе после артиллерийского обстрела различные повреждения зафиксировали на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также в результате обстрела повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя - аварийные службы ликвидировали последствия.