В акватории Астрахани обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Площадь составляет 800 кв. м

АСТРАХАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Акватория протока Серебряная Воложка в границах Трусовского района Астрахани загрязнена нефтепродуктами на площади 800 кв. м, сообщила пресс-служба межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.

"В ходе выездного обследования, проведенного управлением после поступившей оперативному дежурному информации, по адресному ориентиру: Астрахань, улица Водников, 18-22, выявлены пятна и пленка серого цвета на акватории с характерным запахом для нефтепродуктов. Загрязнение на момент осмотра было локализовано в границах отстоя судов Каспийского филиала ФГБУ "Морспасслужба". Установлены боновые заграждения. Площадь загрязнения - 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Специалистами отобраны пробы природной воды для установления вреда акватории. После проведения лабораторных исследований управление даст оценку его размеру и примет соответствующие меры.