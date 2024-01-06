Число жертв землетрясений в Японии достигло 126

По последним данным японских региональных властей, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями.

Число жертв землетрясения в Японии превысило 100 впервые с 2016 года, когда произошло разрушительное землетрясение в префектуре Кумамото на юго-западе страны, унесшее жизни 273 человек.

Кроме того, по последним данным, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек.

В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.