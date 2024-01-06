СМИ: в Зимбабве около 15 рабочих оказались заблокированы обвалом в шахте

По информации The Herald, началась операция по их спасению

ХАРАРЕ, 6 января. /ТАСС/. Операция по спасению горняков началась на шахте по добыче золота в Зимбабве. Ранее предположительно 15 рабочих оказались заблокированы на глубине в результате обвала породы на шахте компании Redwing в провинции Маникаленд, сообщает газета The Herald.

По предварительным данным, ствол шахты оказался засыпан из-за подземных толчков. Спасательные работы долго не представлялось возможным начать, поскольку продолжались подвижки породы под землей.

Работа на шахте, где заняты в основном старатели, остановлена.