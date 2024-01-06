ВСУ обстреляли север Донецка

Мэр Алексей Кулемзин отметил, что пострадал один человек

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, один человек пострадал, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района на Зуевской улице произошло прямое попадание снаряда в квартиру многоквартирного дома. Есть пострадавший", - написал мэр в Telegram-канале.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.