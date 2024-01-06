Под Калининградом 159 жителей двух поселков отрезаны от остальной территории

В МЧС сообщили, что это произошло в результате обрыва троса понтонного моста через реку Немонин

КАЛИНИНГРАД, 6 января. /ТАСС/. Почти 160 жителей поселков Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области оказались отрезанными от остальной территории области из-за обрыва троса понтонного моста через реку Немонин. Для перевозки жителей поселков и туристов задействован катер на воздушной подушке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального главка МЧС.

"Накануне в результате обрыва троса моста через реку Немонин с поселками было прервано автомобильное сообщение. В настоящее время трос восстановлен, но сведение моста невозможно из-за ледостава. Сегодня с 09:00 силами МЧС России переправа местных жителей и туристов осуществляется на катере на воздушной подушке "Арго", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в поселках проживают в общей сложности 159 человек.

На месте находится группировка сил и средств РСЧС в составе 27 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек личного состава и 7 единиц техники. Обстановку на месте контролирует заместитель начальника ГУ МЧС по Калининградской области Станислав Парфенов.