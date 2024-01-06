В Самаре в результате взрыва газа в квартире пострадали четыре человека

В целях безопасности из дома эвакуировали 50 человек

ТАСС, 6 января. Четверо мужчин госпитализированы после взрыва баллона с пропаном при монтаже натяжного потолка в одной из квартир жилого дома в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. "При проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 л) без последующего горения в однокомнатной квартире. <...> Несущие конструкции жилого дома не повреждены. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека - мужчины 1974 и 1987 годов рождения, и двое молодых людей 2005 года рождения, госпитализированы", - говорится в сообщении.

В целях безопасности из дома эвакуированы 50 человек. По информации Минздрава Самарской области, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По факту происшествия региональное следственное управление СК организовало доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.