В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань"

Зое Коноваловой было 48 лет

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили мертвой в частном доме в Краснодаре шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, сообщила ТАСС председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

"Да, это так. Мне это [смерть Коноваловой] подтвердила руководитель ГТРК "Кубань" Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с ее сыном и правоохранительными органами", - сказала Горбань, отвечая на вопрос ТАСС.

Она уточнила, что у Коноваловой, помимо взрослого сына, есть 15-летняя дочь. "И ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах", - добавила председатель краснодарского регионального отделения СЖР.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по факту обнаружения в частном доме по Офицерскому проезду в Краснодаре тел 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга следователи проводят проверку. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что тело 48-летней Коноваловой было обнаружено в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре.

Коновалова работала в различных печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". После переезда из Москвы в Краснодарский край в 2003 году - корреспондентом, редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", возглавляла новостную редакцию на "Первом радио", руководила дирекцией информационного вещания телеканала "Кубань 24", а позже - новостным отделом портала "Юга.ру". Была главным редактором "Живой Кубани". Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".