В Башкирии проверяют сообщение о принудительном лечении сироты в психдиспансере

По информации СК России, причиной могли стать денежные средства на счете девушки

УФА, 6 января. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит проверку по информации о принудительном лечении девушки-сироты в психоневрологическом диспансере при отсутствии показаний. Причиной могли стать денежные средства на ее счете. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"Организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение. <…> Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счете девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством", - говорится в сообщении.