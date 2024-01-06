В Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огонь попали также Горловка, Донецк и Ясиноватая

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в Макеевке ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 6 января по состоянию на 17:00 (мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Червоногвардейском районе Макеевки погиб мужчина", - сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации представительства, под огонь ВСУ попали также Горловка, Донецк и Ясиноватая.

Ранее сообщалось о гибели мужчины и ранении еще двух человек в Горловке, а также семи пострадавших в Донецке и Макеевке.