В Японии произошло необычное землетрясение с противоречивыми сейсмическими данными

По данным японского метеорологического управления, магнитуда составила 4,4, однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками произошло в субботу поздно вечером в центральном регионе Японии, где уже шестые сутки подряд продолжаются подземные толчки.

По данным японского метеорологического управления, магнитуда составила 4,4 - обычный для афтершоков средней силы показатель. Однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что обычно соответствует сильным землетрясением магнитудой выше 6. При этом очевидцы с места событий подчеркивают, что сильных толчков там не ощущалось. Не исключено, что противоречивость данных могла быть вызвана какой-либо неисправностью в оборудовании сейсмологов - в ближайший час национальное метеорологическое агентство страны обещало провести экстренную пресс-конференцию с целью разъяснения ситуации.

На этой неделе японское метеорологическое агентство один раз ошибочно объявляло о новом мощном землетрясении - вечером того же дня, когда центральную часть страны сотрясла первая серия сильных подземных толчков, сейсмологи предупредили о повторном толчке магнитудой выше 7. Через несколько минут метеорологическое агентство внесло правку в опубликованные данные и принесло извинения, подчеркнув, что сообщение было выпущено ошибочно. Подобные инциденты уже случались и ранее - зачастую они объяснялись сбоями в работе систем мониторинга за сейсмической активностью.

По последним данным, число жертв землетрясений в Японии достигло 126. Кроме того, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.