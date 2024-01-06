В Кабуле при взрыве в автобусе погибли два человека

Еще 14 пострадали

ДУБАЙ, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 14 получили ранения при взрыве в автобусе в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителя полицейского управления Кабула Халида Задрана.

По его словам, взрыв произошел в субботу вечером в автобусе в районе Дашт-е Барчи. Что стало причиной взрыва, он не уточнил. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Ранее газета Hasht-e Subh сообщила, что жители Кабула услышали звуки взрыва в районе Дашт-е Барчи на западе города.