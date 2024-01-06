СМИ: самолет премьера Канады сломался во время его каникул на Ямайке

На островное государство отправили резервный борт с командой техников, которые починили Bombardier CC-144 Challenger Джастина Трюдо

ОТТАВА, 6 января. /ТАСС/. Неисправность была обнаружена в правительственном самолете премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его новогодних каникул на Ямайке. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, неисправность в самолете Bombardier CC-144 Challenger была выявлена 2 января - за два дня до запланированного вылета борта в Канаду. В связи с этим на Ямайку был отправлен резервный борт с командой техников, которым удалось починить самолет Трюдо.

В итоге 4 января, как и планировалось, премьер-министр вместе с семьей вернулся в Оттаву на том же самолете, на котором 26 декабря покинул страну.

В сентябре 2023 года Трюдо и канадская делегация, включая прессу, принимавшие участие в саммите Группы двадцати в Индии, не смогли вылететь из Нью-Дели из-за поломки правительственного самолета Airbus CC-150 Polaris. Тогда техническую неполадку оперативно устранить не удалось. Трюдо и делегация смогли покинуть Индию лишь спустя два дня.