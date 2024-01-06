На клуб "Мутабор" подали иск из-за музыкальных композиций

В Арбитражном суде Москвы сообщили, что дата заседания по делу пока не назначена

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба "Мутабор" из-за музыкальных композиций, используемых заведением. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, куда поступило исковое заявление.

"Суд зарегистрировал иск общественной организации "Российское авторское общество" к ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор" - прим. ТАСС). Дата заседания по данному делу пока не назначена", - сказали в суде, отказавшись от иных комментариев. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, истец намерен взыскать с ответчика компенсации порядка 300 тыс. рублей за использование музыки. "Российское авторское общество" ранее заключило контракт с "Арт центром" на использование в ходе мероприятий в "Мутаборе" некоторых музыкальных треков. Истец считает, что ответчик просрочил сроки платежей за эту музыку и требует компенсацию с "Арт центра" в размере 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Официальными комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

ООО "Арт центр" владеет "Мутабором" с 2020 года. По данным Федеральной налоговой службы, выручка компании по итогам 2022 года составила 133 млн рублей, чистая прибыль - порядка 1,5 млн рублей. "Российское авторское общество" - некоммерческая общероссийская общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно.

Это не единственное судебное разбирательство, в которое оказался вовлечен "Мутабор". Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы этого клуба, поскольку Роспотребнадзор обвинил его в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. В отношении ООО "Арт центр" составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Учреждению грозит приостановление работы на срок до трех месяцев.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.