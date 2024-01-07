В ДНР сообщили о гибели трех человек за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ

Еще 12 получили ранения

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Трое мирных жителей погибли, 12 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины жилых районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительством зафиксировано 76 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки. <...> Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под огонь украинских военных попала большая часть Донецка, Макеевка, Ясиноватая и Горловка, по которым было выпущено 232 единицы различных боеприпасов.