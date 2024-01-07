В Мельбурне четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

Преступника задержали и доставили в участок

СИДНЕЙ, 7 января. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на прохожих в расположенном на юго-востоке Австралии Мельбурне, ранив четырех человек. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.

По данным ведомства, 31-летний мужчина напал с ножом на прохожих в центре Мельбурна. "Полиция арестовала жителя города Мелтон, совершившего <...> нападения на случайных прохожих в центральном деловом квартале", - сообщили в полицейском управлении штата, отметив, что после предварительного расследования произошедшего "полностью исключают терроризм в качестве мотива нападения".

Пострадали двое мужчин и двое женщин, все они были госпитализированы. Одна из пострадавших, 31-летняя женщина остается в критическом состоянии.

Нападавший был задержан и доставлен в участок. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к других правонарушениям.