В Башкирии грузовой автомобиль провалился под лед

Информация о пострадавших уточняется

УФА, 7 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль полностью ушел под лед на ледовой переправе в Бирском районе Башкирии, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"Ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что длина участка через реку составляет 520 м, толщина льда - 30 см, грузоподъемность - 3 тонны. На месте происшествия работают 15 человек и 5 единиц техники.

В администрации Бирского района сообщили, что из-за происшествия проезд через ледовую переправу на реке Белой закрыт. "Сколько людей было в автомобиле неизвестно", - уточнили в администрации.