В Хабаровске при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

По предварительным данным, возгорание произошло из неисправности водонагревательного прибора

ТАСС, 7 января. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Хабаровске после пожара в доме, в результате которого погибли женщина и ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 января ночью загорелся дом на улице Наречная в Хабаровске. По предварительным данным, возгорание произошло в результате ненадлежащей работы водонагревательного прибора.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошел в частном одноэтажном доме, погибли пенсионерка и ее внучка, девочке 2011 года рождения удалось спастись. Она выбралась из дома через окно, медицинская помощь ей не потребовалась. "Распространение пламени по деревянной постройке огнеборцам удалось остановить в 01:41 (18:41 мск 6 января - прим. ТАСС). В 03:34 (20:34 мск 6 января) пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 150 кв. м. Всего к реагированию на возгорание привлекались 25 человек и 9 единиц техники", - говорится в сообщении. Дом не был оборудован автономным пожарным извещателем.

Как сообщили в прокуратуре региона, идет проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведомство контролирует ход проверки, которая ведется правоохранительными органами.