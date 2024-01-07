На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр располагался в 55 км на восток от Алма-Аты

АЛМА-АТА, 7 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Алма-Атинской области Казахстана. В Алма-Ате также ощущались подземные толчки. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от города Алма-Ата на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда MPV 4,6", - говорится в сообщении. По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алма-Ате силой в два балла.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.