В Башкирии водолазы извлекли тело водителя из провалившейся под лед фуры

Проезд по ледовой переправе закрыт

ТАСС, 7 января. Водолазы извлекли тело погибшего в результате провала фуры под лед на ледовой переправе в Бирском районе Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Госкомитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Дежурному поступило сообщение от очевидца о том, что в Бирске на ледовой переправе фура ушла под лед. "На место происшествия выехал исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. <…> На данный момент водолазы извлекли тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по республике уточнили, что специалисты извлекли тело водителя из кабины грузовика. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, длина участка через реку составляет 520 м, толщина льда - 30 см, грузоподъемность - 3 тонны. По информации администрации Бирского района, из-за происшествия проезд через ледовую переправу на реке Белой был закрыт.