В Донецке сообщили о ранении трех пациентов больницы при обстреле со стороны ВСУ

По словам мэра Алексея Кулемзина, "в направлении Буденновского, Куйбышевского и Ленинского районов укронацисты выпустили два снаряда калибром 155 мм кассетного типа и четыре ракеты из РСЗО"

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Три человека пострадали, по уточненным данным, в результате обстрела Вооруженными силами Украины больницы в Ленинском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР) ранее сообщили об одном пострадавшем.

"За период с 21:00 6 января до 09:00 7 января, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка три раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В направлении Буденновского, Куйбышевского и Ленинского районов укронацисты выпустили два снаряда калибром 155 мм кассетного типа и четыре ракеты из РСЗО, а также сбросили один ВОП с БПЛА. В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента, анкетные данные которых уточняются", - написал он.

Кулемзин добавил, что в здании больницы № 6 повреждены кровля и остекление, а также теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция, автомобиль, в частных домах по той же улице - кровля и остекление. В Буденновском районе по улице Светлого Пути повреждены трактор, грузовой автомобиль, ворота и остекление на территории ООО "Спецтехника".