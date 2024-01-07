В Подольске без тепла остаются еще 149 тыс. жителей микрорайона Климовск

На восстановлении теплоснабжения работают около 150 энергетиков

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Теплоснабжение еще не восстановлено в домах почти 150 тыс. жителей Климовска в подмосковном Подольске, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе.

"Без теплоснабжения остаются 149 тыс. жителей Климовска, проживающих в 128 многоквартирных домах. В течение дня планируется подать им тепло", - сказал собеседник агентства.

На восстановлении теплоснабжения работают около 150 энергетиков. Также в домах устанавливают тепловые пушки и обогреватели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Климовске остались без отопления 170 домов. Накануне удалось запустить один котел, к середине дня к нему подключили дома на Заводской и Молодежной улицах. Он также подчеркнул, что в ближайшее время специалисты запустят второй котел на котельной завода. Это позволит усилить текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого можно будет дать тепло в дома третьей очереди - ожидается это к середине дня.

Ранее на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". 5 января был запущен котел. 6 января глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия тепла в части микрорайона Климовск - из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.