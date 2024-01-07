В Алтайском крае в ДТП погибли два человека

Пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей

ТАСС, 7 января. Два человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении транспортных средств в Зональном районе Алтайского края, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. Позже число пострадавших выросло до 10.

"Сегодня в Зональном районе Алтайского края на трассе в районе села Плешково произошло столкновение трех транспортных средств. В настоящее время медицинская помощь потребовалась четырем детям, двое граждан погибли", - рассказала она.

Позже в Telegram-канале краевого главка МЧС сообщили о росте числа пострадавших. "Сегодня в Зональном районе на 322-м км федеральной трассы Р-256 в результате столкновения двух легковых автомобилей, "Камаза" и микроавтобуса пострадали 10 человек, в том числе пять детей, которые доставлены для осмотра в медучреждение", - говорится в сообщении.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по факту ДТП. Пожарные деблокировали пострадавших. Дорога не перекрыта.

В новость внесены изменения (10:53 мск) - увеличилось число пострадавших.