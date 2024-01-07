В Самарской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три человека

На трассе организовано реверсивное движение

ТАСС, 7 января. Три человека, по предварительной информации, пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика на федеральной трассе в Камышлинском районе Самарской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, пострадали три человека - двое мужчин и женщина, личные данные устанавливаются. Осматриваются на месте врачами скорой медицинской помощи", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в автобусе находились 25 человек. Их разместили в кафе "Новый замок".

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, около 09:00 мск на 1169-м км федеральной трассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Старое Ермаково столкнулись автобус Man маршрута Казань - Самара и грузовик Volvo.

По информации надзорного ведомства, движение транспорта на трассе не приостанавливалось, организовано реверсивное движение. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Камышлинского района Александр Денисов. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что пострадали водитель и пассажирка автобуса, а также водитель большегруза. По предварительной информации, пассажирский автобус при повороте на кратковременную остановку к кафе "Старый замок" не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение. "В кафе разместили 29 пассажиров, за ними выехал автобус", - добавили в полиции.