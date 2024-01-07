В Херсонской области заявили, что ВСУ ежедневно обстреливают пять городов региона

Речь идет о Каховке, Новой Каховке, Таврийске, Алёшках и Голой Пристани, уточнил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше года ежедневно обстреливают гражданскую инфраструктуру пяти городов на левом берегу Днепра, нанося наибольший урон Алёшкам и Новой Каховке, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Прибрежные города живут под постоянными обстрелами противника. А это пять городов из семи, находящихся на левобережье Херсонской области: Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Алёшки, Голая Пристань", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "больше всего достается Алёшкам и Новой Каховке". "Однако и там жизнь продолжается - люди работают, отдыхают, строят планы на будущее", - добавил Сальдо.