В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 7 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 боеприпасов, также совершено несколько атак при помощи БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор - 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь - один снаряд из РСЗО, по селу Устинка - 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке - два взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал он. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Борисовском районе по селу Богун-Городок было сделано три гранатометных выстрела, в Волоконовском районе по хутору Старый ВСУ выпустили восемь минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 55 прилетов со стороны ВСУ. "В селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - дополнил Гладков.

В Краснояружском районе зафиксировано 8 прилетов, в Шебекинском городском округе - 12 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет, отметил глава региона.