В Удмуртии в Сарапуле из-за аварий на сетях более 200 домов остались без воды

Организован подвоз воды

ТАСС, 7 января. Более 200 частных домов остались без воды в результате аварий на сетях холодного водоснабжения в Сарапуле в Удмуртии. Об этом сообщила администрация города во "ВКонтакте".

"В результате без воды остались более 200 частных домовладений. Места аварий установлены, МУП "Сарапульский водоканал" уже приступил к устранению", - сообщили в администрации.

Аварии случились на сетях на улицах Пионерской и Вечтомова. Организован подвоз воды населению по адресу: улица Гоголя, 2в.

По информации ГУ МЧС по Удмуртии, 7 января на территории республики установилась аномально холодная погода, температура воздуха днем опустится до минус 23 градусов, ночью - до минус 29 градусов.