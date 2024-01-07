В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи энергоресурсов

В результате аварии 4 января без тепла и воды остались жилые дома и соцобъекты микрорайона Климовск

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за ограничения подачи тепла и горячей воды в жилые дома в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"4 января в результате неправильной эксплуатации сотрудниками ЗАО котельной в городе Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды", - сообщили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в подмосковном Подольске. На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. По последним данным, без тепла в Климовске остаются еще 149 тыс. жителей 128 многоквартирных домов.

Температура воздуха в населенных пунктов Подмосковья в ночь на 4 января опускалась ниже 30 градусов и была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.