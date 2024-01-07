В Оренбуржье в ДТП с тремя машинами пострадали пять человек

Среди них трое детей

ТАСС, 7 января. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Новосергиевском районе Оренбургской области. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате столкновения пострадали пять человек. Травмы получили водитель автомобиля Volkswagen Passat и его трое несовершеннолетних пассажиров 2012, 2018, 2022 годов рождения, а также водитель автомобиля Toyota Camry. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в управлении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП произошло около 09:00 мск на дороге в районе села Барабановка. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и столкнулся со встречной Toyota Camry и попутной Lada Vesta.