На подконтрольной Киеву территории ДНР получила повреждения ТЭС

В Минэнерго Украины сообщили, что также "обесточены две шахты"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оборудование теплоэлектростанции (ТЭС), находящейся на подконтрольной украинским властям территории ДНР, получило повреждения в результате боевых действий. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что из-за боевых действий "повреждено оборудование на территории ТЭС" и "обесточены две шахты", которые располагаются на подконтрольной Киеву территории ДНР.

5 января украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что оборудование одной из ТЭС, находящейся вблизи зоны боевых действий, получило серьезные повреждения. В каком регионе расположена эта электростанция, не уточнялось.