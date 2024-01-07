В Ульяновске в результате отравления газом погиб ребенок

Также пострадали две женщины

ТАСС, 7 января. Ребенок умер, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в Засвияжском районе Ульяновска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

"Предварительно установлено, что утром 7 января 2024 года в квартире дома по проспекту 50 летия ВЛКСМ города Ульяновска было обнаружено тело 13-летнего мальчика, причиной смерти которого, предварительно, явилось отравление бытовым газом. Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

По факту смерти ребенка следователи завели дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В связи с произошедшим прокуратура Засвияжского района проводит проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Сотрудники надзорного ведомства изучат работу должностных лиц организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, управляющей компании, а также контролирующих органов.