В Подмосковье задержали мужчину, который бросил гранату в кальянной

В результате произошедшего пострадали три человека

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья задержала мужчину, который в ходе конфликта в Домодедове в помещении кальянной бросил, предположительно, гранату. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату. В результате инцидента два человека получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции мужчина - ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в подмосковном главке полиции.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в помещении кальянной на улице Гагарина в Домодедове произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. В результате ЧП пострадали три человека.