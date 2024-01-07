В центре Краснодара в ДТП с тремя машинами пострадали три человека

Их госпитализировали

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло в центре Краснодара, один из них отбросило на газон, где он врезался в столб. Пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы городского УМВД.

"37-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Северной, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota, который впоследствии откинуло на попутно двигавшейся автомобиль, выехавший вследствие удара на тротуар и газон и врезавшийся в столб", - говорится в сообщении.

В аварии пострадали водитель Hyundai, его пассажир и водитель Toyota. Все они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, также в отношении двух водителей составлены административные протоколы за нарушение правил автострахования, так как они не были вписаны в полисы ОСАГО.