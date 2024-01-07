Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ульяновске

В соцсетях ранее появилась информация о том, что мужчина начал душить участника военной операции после высказанного ему замечания

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника специальной военной операции и угрожает его семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске", - сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось сообщение "о бездействии полиции по факту нападения на участника специальной военной операции в Ульяновске, а супруга пострадавшего информирует об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи". Согласно публикации, причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. "Обращение к участковому уполномоченному полиции было проигнорировано. Вместе с тем агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами", - отметили в СК.

Несмотря на наличие соответствующего заключения судебно-медицинской экспертизы и очевидцев произошедшего, по мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер в отношении правонарушителя, который продолжает угрожать пострадавшим. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ульяновской области возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи", - подчеркнули в ведомстве.