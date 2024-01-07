В Домодедове после взрыва гранаты в кальянной госпитализировали двух человек

Они находятся в состоянии средней тяжести, рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате инцидента с гранатой в помещении кальянной в Домодедове госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"В результате происшествия в Домодедове в медорганизации, подведомственные Минздраву МО, были доставлены три пострадавших. Один пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в помещении кальянной на улице Гагарина в Домодедове произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. В результате ЧП пострадали три человека.