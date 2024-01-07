Прокуратура проверяет сведения о нарушении отопления в вагоне поезда Самара - Петербург

В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что пассажиры поезда провели ночь без отопления при температуре на улице в минус 30 градусов

ТАСС, 7 января. Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет информацию о понижении температуры воздуха в одном из вагонов поезда Самара - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка по сообщению, размещенному в социальной сети, о возможном нарушении прав пассажиров поезда в Самарской области. <…> По предварительным данным, в одном из вагонов поезда было допущено понижение температуры до плюс 17 градусов. В пути следования нормальный температурный режим восстановлен", - говорится в сообщении.

Согласно санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, температура воздуха в вагонах должна поддерживаться на уровне примерно плюс 22 градусов. Отмечается, что транспортная прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажиры одного из вагонов поезда, следовавшего из Самары в Санкт-Петербург, провели ночь без отопления при температуре на улице в минус 30 градусов.