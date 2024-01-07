В Домодедове возбудили дело после взрыва в кальянной

В результате происшествия пострадали три человека

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено в отношении мужчины, который в помещении кальянной в Домодедове кинул гранату. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый находился в кафе, расположенном в микрорайоне Северный в Домодедове. В ходе конфликта, возникшего с посетителями заведения, мужчина достал гранату и бросил ее. В результате взрыва пострадали двое мужчин 2002 и 1995 годов рождения. Они были незамедлительно госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотр, допросы, а также иные следственные действия.