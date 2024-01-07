В Москве возбудили дело в отношении оскорблявшего славянских девушек мужчины

По версии следствия, уроженец Таджикистана снял и разместил в интернете видео, где унижал девушек по национальному признаку

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Следователи столичного управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана из-за видеороликов, унижающих людей по национальному признаку. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Москве.

"Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)," - рассказали в ведомстве.

По информации следствия, "в декабре 2023 года уроженец Таджикистана на почве неприязненных отношений к группе лиц снял и впоследствии разместил в сети Интернет видеоролик, содержащий признаки унижения девушек славянской внешности".

В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следователи проверяют другие видеоролики, снятые фигурантом. Действиям иных лиц, участвующих в съемках, также будет данная правовая оценка.