В Москве привлекли к ответственности устроивших дрифт с фейерверками водителей

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, полицейские ищут третьего нарушителя

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Столичные полицейские привлекли к ответственности водители, устроивших на дороге дрифт с фейерверками, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга интернет-ресурсов в одном из Telegram-каналов сотрудниками столичной полиции выявлен видеоролик, где запечатлено, как несколько водителей устроили дрифт с фейерверками. Полицейскими было установлено, что в Чечерском проезде и в поселении Воскресенское водители трех иномарок прямо на дороге запускали фейерверки и двигались по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД. "Они выезжали на встречную полосу, создавали помехи другим участникам движения, а также ими были допущены нарушения требования основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - сообщила Волк.

Сотрудниками ГИБДД были установлены собственники и предполагаемые водители автомобилей, а также маршруты их передвижений. Кроме того в ТиНАО сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Москве была обнаружена автомашина BMW, припаркованная в Чечерском проезде. "Транспортное средство задержано согласно ст. 27.10 КоАП РФ", - отметила представитель МВД.

Полицейские установили и доставили в отдел полиции "Коммунарский" водителя 1994 года рождения, который управлял автомашиной. Мужчина с ноября 2022 года лишен прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. "В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления), а также еще четыре административных материала по иным статьям КоАП РФ", - сказала Волк.

Позднее полицейскими выявлен автомобиль Porsche Panamera под управлением водителя 2001 года рождения, в отношении которой составлены два административных материала. Полицейскими проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на розыск и привлечение к ответственности третьего правонарушителя.