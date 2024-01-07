В Свердловской области в ДТП пострадали четыре человека

В Госавтоинспекции отметили, что водитель Bentley лишен водительских прав

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей Bentley и "УАЗ" на трассе в Свердловской области, сообщили в областной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны Арамиля в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "УА3", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали четыре человека, им оказывается необходимая помощь. Установлено, что водитель автомашины Bentley лишен права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В районе аварии организованно реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют поток.